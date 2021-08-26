Роман Задоров вышел из тюрьмы и отправился к теще под домашний арест

В четверг, 26 августа, Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он помещен под домашний арест, во время которого будет находиться в доме своей тещи в Кацрине.

Возле тюрьмы "Шита" Задорова ждали его супруга Ольга, 15-летний сын Леон, который впервые встретится с отцом за стенами тюрьмы, младший сын, родившийся, когда отец был в тюрьме, его сестра Ксения и адвокат Яром Галеви.

Родным пришлось ждать Задорова несколько часов, так как при оформлении документов об его освобождении возникли технические проблемы. В частности, компьютерная система отказывалась принимать номер удостоверения личности Задорова.

Ранее 26 августа Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорилось, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.

Судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова. К электронному браслету добавился запрет на посещения, возможность прослушивания телефонов и удаленного доступа к компьютерам, а также сдача загранпаспорта. Кроме того, за Задорова внесен денежный залог.

18 августа окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест. Согласно решению суда, Задоров должен находиться под наблюдением 24 часа в сутки. Для каждого выхода из дома потребуется специальное разрешение суда. Задоров также должен внести залог на сумму 150 тысяч шекелей и 180 тысяч шекелей дополнительно из-за низких доходов ответственных, которые не смогли предоставить гаранта.

4 августа Верховный суд продлил срок пребывания Романа Задорова под стражей на 30 дней.

14 июля государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым, обвиненным в убийстве Таир Рады в декабре 2006 года.

В конце июня Амит Айсман, только-что утвержденный на посту госпрокурора, сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

Айсман также принял решение закрыть дело против Ольги Кравченко, известной как О.К. в деле об убийстве Таир Рады. Дело закрыто за недостаточностью улик.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К.

10 ноября 2020 года Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Романом Задоровым. Адвокаты осужденного требовали пересмотра дела, утверждая, что в их распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречит описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом является утверждение защиты о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий О.К.

В марте 2021 года было раскрыто имя "О.К.": Ольга Кравченко. Тогда же она впервые дала интервью под своим именем и со своей фотографией. В интервью газете "Едиот Ахронот" Кравченко отрицала все обвинения в свой адрес и рассказывала изданию, что не говорила ничего из того, что ей приписывают. В частности, по словам Кравченко, она никогда не признавалась своему бойфренду, что убила девочку. Кравченко утверждает, что его обращение в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.

11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.