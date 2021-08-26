Верховный суд отпустил Романа Задорова под домашний арест

Судья Верховного суда Алекс Штейн отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда освободить Романа Задорова под домашний арест, однако ужесточил условия меры пресечения.

К электронному браслету, по требованию Верховного суда, добавятся запрет на посещения, возможность прослушивания телефонов и удаленного доступа к компьютерам, а также сдача загранпаспорта. Под домашним арестом Задоров будет находиться в доме своей тещи в Кацрине.

Напомним, что неделю назад, 20 августа, тот же судья Верховного суда вынес решение о продлении содержания Задорова под стражей.

Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорится, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.

18 августа окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест. Согласно решению суда, Задоров должен находиться под наблюдением 24 часа в сутки. Для каждого выхода из дома потребуется специальное разрешение суда. Задоров также должен внести залог на сумму 150 тысяч шекелей и 180 тысяч шекелей дополнительно из-за низких доходов ответственных, которые не смогли предоставить гаранта.

4 августа Верховный суд продлил срок пребывания Романа Задорова под стражей на 30 дней.

14 июля государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым, обвиненным в убийстве Таир Рады в декабре 2006 года.

В конце июня Амит Айсман, только-что утвержденный на посту госпрокурора, сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

Айсман также принял решение закрыть дело против Ольги Кравченко, известной как О.К. в деле об убийстве Таир Рады. Дело закрыто за недостаточностью улик.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

В 2019 году полиция допросила женщину, известную как О.К., по делу об убийстве школьницы Таир Рады. Поводом для допроса стал иск самой О.К., который она подала против свой бывшей подруги, распространявшей, согласно иску, ложную информацию о том, что О.К. якобы призналась ей в убийстве. Согласно протоколам допроса, которые публиковали Ynet и "Едиот Ахронот", О.К. точно не помнит, что именно говорила подруге, однако уверена, что не могла признаться ей в убийстве Таир Рады. О.К. заявила, что подруга пыталась убедить ее перед выходом фильма "Тень правды" пройти проверку на полиграфе. На вопрос следователя о том, что именно О.К. ответила подруге, та сказала, что не помнит. Следователь предъявила О.К. показания подруги, заявившей, что О.К. на предложение пройти проверку ответила, что "боится, что тогда узнают, что это действительно я". Однако О.К. вновь заявила, что не помнит, что именно говорила.

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К.

10 ноября 2020 года Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Романом Задоровым. Адвокаты осужденного требовали пересмотра дела, утверждая, что в их распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречит описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом является утверждение защиты о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий О.К.

В марте 2021 года было раскрыто имя "О.К.": Ольга Кравченко. Тогда же она впервые дала интервью под своим именем и со своей фотографией. В интервью газете "Едиот Ахронот" Кравченко отрицала все обвинения в свой адрес и рассказывала изданию, что не говорила ничего из того, что ей приписывают. В частности, по словам Кравченко, она никогда не признавалась своему бойфренду, что убила девочку. Кравченко утверждает, что его обращение в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.