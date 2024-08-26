Муниципальные выборы в Кирьят-Шмоне и Шломи пройдут 18 февраля 2025 года

Министр внутренних дел Моше Арбель распорядился о назначении даты муниципальных выборах в двух эвакуированных населенных пунктах, в Кирьят-Шмоне и в Шломи. Выборы в органы местной власти в этих городах пройдут 18 февраля 2025 года, через год после муниципальных выборов по всей стране.

Отметим, что месяц назад министерство внутренних дел сообщило, что выборы в эвакуированных населенных пунктах пройдут 19 ноября текущего года, однако Кирьят-Шмона и Шломи затем были исключены из списка этих населенных пунктов, поскольку эвакуированные жители еще не вернулись домой. Тогда в МВД отметили, что дата выборов в Шломи и Кирьят-Шмоне будет назначена в зависимости от развития событий.

19 ноября выборы пройдут в Сдероте, местных советах Эшколь, Хоф Ашкелон, Сдот Негев, Шаар а-Негев, а-Галиль а-Эльон (Верхняя Галилея), Мевот Хермон, Маале Йосеф и Маром а-Галиль.