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Израиль

Муниципальные выборы в Кирьят-Шмоне и Шломи пройдут 18 февраля 2025 года

время публикации: 26 августа 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 15:48
Муниципальные выборы в Кирьят-Шмоне и Шломи пройдут 18 февраля 2025 года
David Cohen/Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель распорядился о назначении даты муниципальных выборах в двух эвакуированных населенных пунктах, в Кирьят-Шмоне и в Шломи. Выборы в органы местной власти в этих городах пройдут 18 февраля 2025 года, через год после муниципальных выборов по всей стране.

Отметим, что месяц назад министерство внутренних дел сообщило, что выборы в эвакуированных населенных пунктах пройдут 19 ноября текущего года, однако Кирьят-Шмона и Шломи затем были исключены из списка этих населенных пунктов, поскольку эвакуированные жители еще не вернулись домой. Тогда в МВД отметили, что дата выборов в Шломи и Кирьят-Шмоне будет назначена в зависимости от развития событий.

19 ноября выборы пройдут в Сдероте, местных советах Эшколь, Хоф Ашкелон, Сдот Негев, Шаар а-Негев, а-Галиль а-Эльон (Верхняя Галилея), Мевот Хермон, Маале Йосеф и Маром а-Галиль.

Израиль
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