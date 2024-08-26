Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26 августа: операции в Шхеме и Калькилии
время публикации: 26 августа 2024 г., 05:55 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 05:57
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 августа действовали в Шхеме, Калькилии и в лагере Аль-Фауар, к югу от Хеврона.
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 августа.
Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима.
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