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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26 августа: операции в Шхеме и Калькилии

время публикации: 26 августа 2024 г., 05:55 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 05:57
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26 августа: операции в Шхеме и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 августа действовали в Шхеме, Калькилии и в лагере Аль-Фауар, к югу от Хеврона.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 августа.

Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима.

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