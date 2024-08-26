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Израиль

Сигналы тревоги на севере. Три беспилотника "Хизбаллы" взорвались в долине Хула

время публикации: 26 августа 2024 г., 18:38 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 19:12
Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах на границе с Ливаном
Ayal Margolin/Flash90

В 18:36 сигнал тревоги системы раннего предупреждения об угрозе атаки беспилотника в поселке Ифтах, на так называемой "линии противостояния" на границе с Ливаном.

В 18:40 сигнал "Цева Адом" был активирован в поселке Айелет а-Шахар в Верхней Галилее.

В 18:42 система раннего оповещения была задействована в десятке населенных пунктов в Верхней Галилее.

В 18:59 сигнал тревоги прозвучал в поселках Ханита, Рош а-Никр, Шломи, Неве Зив и др.

В 19:03 тревога была активирована в десятках населенных пунктов на "линии противостояния".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что три беспилотника "Хизбаллы" были запущены из Ливана в сторону Ливана. Все они упали в долине Хула.

По предварительной информации, в результате этой атаки нет раненых и пострадавших.

Израиль
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