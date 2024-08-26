Завершено расследование поджога ресторана "Самарканд" на юге Тель-Авива
время публикации: 26 августа 2024 г., 11:51 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 12:05
Завершено расследование дела о поджоге популярного ресторана "Самарканд", который расположен на улице Бен Цви на юге Тель-Авива. В скором времени задержанным подозреваемым предъявят обвинения.
Поджог был совершен в ночь на 18 августа. На месте происшествия были задержаны двое подозреваемых – жители Бат-Яма 23 и 16 лет. Их доставили в полицейский участок в Яффо для допроса.
Судя по записям камеры наблюдения, поджигатели, действовавшие в масках, едва не погибли сами во время совершения преступления. Они получили ожоги, от них сильно пахло бензином.
Следствие будет настаивать на том, чтобы задержанные оставались под стражей до вынесения приговора.
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