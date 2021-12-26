Дочь Беннета, заразившаяся короной, ранее переболела COVID-19 и сделала прививку

Телеканал "Кан-11" передал, что 14-летняя дочь Нафтали Беннета, заразившаяся коронавирусом, ранее переболела COVID-19, а затем сделала прививку.

В настоящий момент ожидается результат секвенирование генома вируса, чтобы выяснить, каким вариантом COVID-19 она заразилась. Если выяснится, что это не штамм "омикрон", продолжительность карантина, который должны соблюдать всех члены семьи, автоматически сократится.

О том, что у дочери выявлен коронавирус Нафтали Беннет узнал из записки, которую ему передали во время выездного заседания правительства на Голанах. Он сразу же покинул заседание, передав руководство им министру юстиции Гидеону Саару.

Напомним, супруга и дети премьер-министра в начале декабря отдыхали на Мальдивских островах. Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что семья Беннета вернулась в Израиль из отпуска "две с половиной недели назад". По другим источникам – 6 декабря. Так что, судя по этим сведениям, дочь Беннета заразилась уже в Израиле.