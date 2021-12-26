Иерусалим:
5 - 12°
Тель-Авив:
9 - 18°
Эйлат:
10 - 22°
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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 05:34

Прогноз погоды на 26 декабря: повышение температуры, малооблачно

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Прогноз погоды на 26 декабря: повышение температуры, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 26 декабря, температура повысится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах на севере и в центре.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 9-18, в Хайфе – 9-16, в Эйлате – 10-22, в Беэр-Шеве – 5-18, в Мицпе-Рамоне – 4-12, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-17, в Ариэле – 7-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-19, на Голанских высотах – 7-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 30-60 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 45 км/ч).

В понедельник – солнечно, небольшое повышение температуры. Во вторник похолодает, переменная облачность. В среду – дожди.

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