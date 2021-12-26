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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 11:20

Житель Туль-Карема признан виновным в теракте в Кфар-Сабе в апреле 2020 года

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На месте теракта в Кфар-Сабе, апрель 2020 года

Окружной суд Лода признал 21-летнего жителя Туль-Карема Махмада Ришу виновным в попытке убийства в рамках террористической деятельности и в нелегальном проникновении на территорию Израиля.

Напомним, 28 апреля минувшего года, в День памяти погибших военнослужащих ЦАХАЛа и жертв террора, Риша напал на женщину возле торгового центра G в Кфар-Сабе и нанес ей несколько ножевых ранений.

62-летняя женщина была доставлена в больницу "Меир" в Кфар-Сабев в состоянии средней тяжести.


Террорист был нейтрализован и доставлен в больницу для лечения.

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Теракт в Кфар-Сабе, ранена женщина

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