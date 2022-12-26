ШАБАК предотвратил серию терактов на территории Израиля

Разрешена к публикации информация о том, что 14 декабря в результате операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛа была предотвращена серия крупных терактов на территории Израиля.

В ходе операции на территории Иудеи и Самарии были задержаны боевики террористических организаций, получавшие распоряжения из сектора Газы.

Сообщается, что было конфисковано взрывное устройство, предназначавшееся для совершения масштабного теракта на территории Израиля.

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Также сообщается, что задержанные боевики планировали совершить на территории Израиля теракты с помощью террористов-смертников.