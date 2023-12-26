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    В Израиле

    В боях в секторе Газы погибли еще двое бойцов ЦАХАЛа

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    Элиша Йонатан Лобер и Йосеф Гитарц
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух израильских военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы.

    Сержант резерва Элиша Йонатан Лобер, 24 года, из Ицхара, боец 8104-го батальона 179-й бригады "Реэм", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Старшина резерва Йосеф Гитарц, 25 лет, из Тель-Авива, боец ​​7029-го батальона 179-й бригады "Реэм", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Также сообщается, что 25 декабря в ходе боев в Газе были тяжело ранены четыре военнослужащих – офицер 75-го батальона и двое бойцов 82-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", и резервист из 6646-го батальона 646-й бригады "Шуалей Маром".

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    C 31 октября по 26 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 156 военнослужащих ЦАХАЛа.

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