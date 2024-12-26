В Газе погиб капитан Амит Леви

Разрешено к публикации: в бою в центральной части сектора Газы погиб капитан резерва Амит Леви, 35 лет, из Шомрии, командовавший подразделением 6551-го батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 822 военнослужащих ЦАХАЛа.