x
26 декабря 2024
|
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2024
|
26 декабря 2024
|
последняя новость: 11:43
26 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газе погиб капитан Амит Леви

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 26 декабря 2024 г., 11:17 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 11:24
Амит Леви (35 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою в центральной части сектора Газы погиб капитан резерва Амит Леви, 35 лет, из Шомрии, командовавший подразделением 6551-го батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 822 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2024

447-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология