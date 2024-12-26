ЦАХАЛ: в центре Газы был атакован автомобиль с террористами. "Аль-Джазира": это были журналисты

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 26 декабря в Нусейрате, в центре сектора Газы, был нанесен авиаудар по автомобилю, в котором находились боевики террористической организации "Исламский джихад".

Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляет, что в результате авиаудара ЦАХАЛа были убиты пять журналистов палестинской новостной сети "Кудс". Утверждается, что они (впятером) снимали "репортаж" в лагере беженцев Нусейрат около больницы "Аль-Ауда", когда их "рабочий фургон" был атакован с воздуха. Версию "Аль-Джазиры" цитирует и российское агентство РИА Новости. Отмечается, что на автомобиле была надпись "Press".