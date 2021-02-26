Новые союзы и новый тупик за месяц до выборов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Уходящая неделя, казалось бы полностью замкнутая на выходе из карантина и приближении Пурима, возможно, запомнится как один из поворотных моментов предвыборной кампании в Кнессет 24-го созыва.

Первый шаг в сторону этой поворотной точки был сделан уже на прошлой неделе, когда глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар предложил лидеру партии "Ямина" Нафтали Беннету "прекращение огня" между двумя партиями, ведущими борьбу за один и тот же электорат: люди правых убеждений, не желающие видеть Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра. Ответа со стороны Беннета не последовало, однако взаимные нападки прекратились.

24 февраля был сделан еще один, более серьезный шаг, когда Нафтали Беннет объявил, что не присоединится к правительству, если его возглавит Яир Лапид. Днем позже в эфире "Кан РЭКА" Беннет сделал еще один шаг, дав понять, правда не обязавшись, что не согласится войти и в ротационное правительство, которое часть времени будет возглавлять Лапид. "Я не соглашусь, чтобы государством управляли левые. Точка", – сказал Беннет.

Эти заявления лидера "Ямины" прозвучали как непонятный реверанс в сторону Биньямина Нетаниягу, которого Беннет по его собственным словам желает сменить на посту главы правительства.

Однако ситуация стала еще более запутанной после того, как вечером 24 февраля аналогичные заявления, но в своем стиле, сделал глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар. "Нет опции создания правительства левее центра", – сказал Саар в интервью телеканалу "Решет".

Арифметически Саар не точен. Если соединить все партии, которые выступают за отстранение от власти Биньямина Нетаниягу, даже без Объединенного списка, по многим опросам коалиция "Еш Атид", "Тиква Хадаша", НДИ, "Авода", МЕРЕЦ и "Кахоль Лаван" набирают более 61 мандата. Речь идет о весьма проблематичной и почти неспособной функционировать коалиции. Но теоретически возможность сменить Нетаниягу в канцелярии премьер-министра у "антибибистов" есть. Заявления Беннета и Саара делают почти невозможное: погружают политическую систему в еще больший хаос, чем тот, в котором она находилась до сих пор.

Еще один вариант "не левого" правительства – это ротация между Сааром и Беннетом при участии ультраортодоксальных партий. Для этого нужно, чтобы в оставшееся до выборов время "Тиква Хадаша" и "Ямина" заметно усилились, а ШАС и "Яадут а-Тора" согласились нарушить декларацию лояльности Биньямину Нетаниягу, которую они подписали на этой неделе. В ультраортодоксальных кругах заявляют, что эти партии могут присоединиться к коалиции без Нетаниягу лишь в том случае, если она будет создана без них хотя бы на один день. До тех пор пока Нетаниягу остается в канцелярии премьер-министра – ШАС и"Яадут а-Тора" не будут участвовать в процессе выталкивания его из кресла.

Тактический смысл заявлений Беннета и Саара очевиден. "Ликуд" строит всю предвыборную кампанию на том же принципе, что и ранее: те, кто не голосуют за "Ликуд", отдают голоса левым. Обещание Беннета и Саара не способствовать созданию левой коалиции может остановить отток голосов "Тиква Хадаша" и "Ямина" к "Ликуду".

Яир Лапид оказался в непростой ситуации. В интервью "Кан РЭКА" он посоветовал не придавать слишком большого значения заявлениям, которые делаются в ходе предвыборной кампании. "Мы будем крупнейшей партией блока и будем теми, кто получит право формировать правительство", – уверенно сказал глава "Еш Атид". Однако если слухи, циркулирующие в последние дни в политических кругах о намерении Беннета и Саара создать сразу после выборов единую фракцию и представить ее главу президенту в качестве кандидата на пост премьер-министра, окажутся верными, то уверенность Лапида заметно пошатнется.

Запутанность ситуации становится особенно ясной, если взглянуть на растущий список вето, наложенных разными партиями на возможность союзов.

Саар не готов входить в коалицию, которую возглавит "Ликуд" и Биньямин Нетаниягу. Это вето тоже можно считать достаточно "надежным". Гидеон Саар хочет быть премьер-министром, и имея перед глазами опыт Бени Ганца, не захочет повторять его путь в политическое небытие.

Саар заявил, что в его коалиции не будет блока "Ционут Датит". Откажется ли он от поддержки Смотрича и Бен Гвира извне? Неизвестно.

"Еш Атид" отвергает возможность союза с Нетаниягу, а также с "Ционут Датит". В то же время, Лапид готов создать правительство, опираясь на голоса Объединенного списка. "Мы не будем опираться на голоса тех, кто поддерживает террор", – заявил лидер "Еш Атид". Как это идет вместе с готовностью опираться на голоса партии БАЛАД, являющейся частью списка, остается неясным.

"Ямина" априори не отвергает никого. В окружении Беннета отказываются отвечать на вопрос о возможных партнерах по коалиции, заявляя, что не накладывают вето. Беннет не закрывает для себя дорогу и в правительство Биньямина Нетаниягу.

"Авода" и МЕРЕЦ звучат примерно одинаково. Обе партии заявляют, что не войдут в правительство Биньямина Нетаниягу, обе партии заявляют, что не будут сотрудничать со Смотричем и Бен Гвиром, однако не отрицают возможности участия в правительстве, создание которого приведет к завершению каденции Биньямина Нетаниягу. "Необходимо идти на союза, о которых мы раньше и помышлять не могли", – раз за разом повторяет Ницан Горовиц.

У "Ликуда" и Биньямина Нетаниягу дилемм значительно меньше. Он готов создать коалицию почти с любой партией, которая даст ему возможность оставаться на посту премьер-министра. Ультраортодоксы подписали пресловутую декларацию лояльности. Блок "Ционут Датит" свою подпись ставить отказался, однако компенсировал это внесением в программу реформ юридической системы принятие "французского закона", запрещающего уголовное преследование премьер-министра в период его каденции. Для Биньямина Нетаниягу это важнее любых деклараций.

Партия "Ямина" никаких обещаний Нетаниягу не дала, но в политических кругах исходят из того, что Беннет может войти в коалицию с Нетаниягу, если у того будет возможность сформировать правительство. При этом "Ликуду" придется заплатить любую цену, которую потребует Беннет. На этой неделе Айелет Шакед опубликовала программу выхода из жилищного кризиса. "Она видит себя министром строительства?", – спросил я приближенных Шакед. "Бери выше", – последовал ответ.

Меньше чем за четыре недели до выборов партии продолжают формировать свои позиции, обозначать требования и выдвигать условия. Все это может измениться до неузнаваемости после публикации итогов выборов. "Не я изменился, ситуация изменилась", – любят говорить политики, нарушающие свои обещания. Ничто не помешает им сказать это и на сей раз.