"Светофор" минэкологии: составлена карта загрязнения израильского побережья

Впервые после того, как возле побережья Израиля в море попали тысячи тонн морепродуктов, министерство экологии опубликовало данные о состоянии побережья.

Информация представлена в виде карты с использованием системы "светофор", знакомой израильтянам по тому, как минздрав представляет данные об эпидемиологической обстановке в населенных пунктах.

Красным цветом обозначены участки побережья, на которых пока не были начаты работы по очистке, либо же была начата очистка песка, но не скал. Например, красным цветом обозначен участок в районе Рош а-Никра.

Оранжевый - участки, на которых работы по очистке находятся на начальной стадии.

Желтый - участок подвергся слабому загрязнению, либо работы по очистке находятся на продвинутой стадии.

Зеленый - участок практически не пострадал в результате загрязнения.

Управление природы и заповедниками в своем "твиттере" вечером 25 февраля опубликовало сообщение о нехватке добровольцев для очистки пляжей Ницаним и Шикмона.

Добровольцев будут ждать в пятницу, 26 февраля, на с 08:00 до 15:00.

На сайте Управления можно найти правила по обеспечению личной безопасности для добровольцев.

В частности, там говорится, что необходимо приходить в одежде из хлопка с длинным рукавом, которую, скорее всего, затем придется выбросить.

Обувь должна быть закрытая. Желательно, для защиты обуви захватить с собой пластиковые пакеты и резинки, которыми пакеты можно будет закрепить поверх обуви.

Защитные маски стандартов FFP3, FFP2 можно будет получить на месте. Кроме того, рекомендуется захватить с собой воду, солнцезащитный крем, головной убор.