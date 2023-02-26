Палестинцы сообщают о 100 пострадавших в результате столкновений с поселенцами в Хауаре и других городах
Палестинские СМИ сообщают о столкновениях между палестинскими арабами и израильскими поселенцами в Хауаре, рядом с которой террористом были убиты двое израильтян, братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив.
"Палестинский информационный центр" передает, что поселенцы поджигают дома и машины местных жителей. Камнями были атакованы машины пожарной службы, ехавшие на тушение пожара.
Нападению подверглись также несколько машин скорой помощи.
Служба скорой помощи "Красный полумесяц" сообщила, что в столкновениях с израильскими поселенцами пострадали не менее 100 человек. По словам парамедиков, один из жителей Хауары был ранен ударом ножа, после чего его избивали железными прутьями.
При этом информационное агентство Рамаллы Wafa пишет, что из сотни пострадавших 97 человек нуждались в помощи в связи с отравлением продуктами горения.
Министерство здравоохранения ПА передало, что в столкновениях с военными и поселенцами пострадали 22 жителя Хауары, при этом 20 из них отравились дымом.
При этом ПИЦ сообщает, что в беспорядках в Хауаре участвуют "сотни поселенцев", Wafa - не более 50, позднее агентство написало о 400 участниках погрома.
В Хауаре несколько очагов поджогов - в основном, горят автомобили, но подожжены и несколько зданий, в том числе, несколько жилых.
Израильский сайт Ynet, ссылаясь на источник в службах безопасности, написал, что сожжено около 30 автомобилей и более 10 домов палестинцев. По данным этого источника, израильские военнослужащие и сотрудники гражданской администрации помогали эвакуировать людей из шести подожженных домов.
Позднее поступили сообщения о "погроме" в палестинской деревне Бурин, а также в других арабских населенных пунктах возле Шхема. Сообщается, что местные жители просят прислать к ним машины "скорой помощи" и пожарных.
Источники в израильских службах безопасности подтверждают, что в результате столкновений пострадали десятки палестинских арабов.
После нескольких часов беспорядков минздрав ПА сообщил о первом убитом в результате столкновений. 37-летний мужчина был убит выстрелом в живот.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в районе беспорядков были ранены камнями несколько евреев.
Начальник генштаба ЦАХАЛа проводит в Самарии совещание, посвященное ситуации.
Около 23:00 ЦАХАЛ сообщил, что удалось навести порядок в Хауаре и окрестностях.
Отметим, что незадолго до беспорядков заместитель главы регионального совета Самарии Давид Бен-Цион в своем "твиттере" написал: "Тут, в Хауаре, пролилась кровь наших детей, жителей Самарии, что были убиты час назад. Деревня Хауара должна быть сегодня уничтожена. Хватит разговоров о строительстве и укреплении поселенческого движения, "сдерживающий фактор" необходимо вернуть, нет места жалости". Спустя восемь часов "твитт" был удален.
حوارة تشتعل ...المستوطنون يهاجمون ممتلكات المواطنين ويحرقونها , الهلال الاحمر يعلن إصابة أكثر من 100 مواطن جراء الهجمات و الاعتداء على 3 سيارات اسعاف pic.twitter.com/7ThuDwM7YE— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 26, 2023