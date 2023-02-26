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    В Израиле

    Президент Израиля намерен начать переговоры по юридической реформе без участия оппозиции

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    Президент Израиля намерен начать переговоры по юридической реформе без участия оппозиции
    Yonatan Sindel/Flash90

    Президент Израиля Ицхак Герцог намерен начать переговоры о компромиссе по юридической реформе без участия парламентской оппозиции. Об этом сообщил телеканал "Кешет".

    Это намерение президента связано с тем, что главы парламентской оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц не проявляют желания или намерения начинать переговоры. В политических кругах полагают, что их позиция продиктована опасением перед возможной реакцией со стороны лидеров общественного протеста, выступающих против какого-либо компромисса.

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    Обозреватель "Кан" Йоав Краковски рассказал в интервью "Кан РЭКА", что президент крайне обеспокоен отказом оппозиции вести переговоры. 

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    На прошлой неделе глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман несколько раз приезжал в канцелярию президента, где беседовал с влиятельными фигурами в юридической и академической среде. Помимо прочего, Ротман беседовал с профессором Йедидией Штерном. В ходе встречи обсуждались детали реформы. В окружении Герцога заявляют, что президент намерен продолжить усилия по поиску компромисса.

    По словам приближенных главы государства, он опасается ситуации, при которой реформа будет утверждена в ее нынешнем виде, после чего БАГАЦ отменит большую часть утвержденных в рамках реформы законов, что приведет к обострению кризиса. 

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    26 февраля комиссия Кнессета по законодательству возобновила обсуждение законопроекта о преодолении вето БАГАЦа. В первый час заседания комиссии почти не было обсуждения законопроекта, так как представители оппозиции – в первую очередь Гилад Карив ("Авода") и Карин Эльхарар ("Еш Атид")  – постоянно прерывали главу комиссии Симху Ротмана ("Ционут Датит"). 

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    Как пишет газета "Исраэль а-Йом", Ротман намерен выдвинуть новое предложение по вопросу об отмене судом обычных законов. В соответствии с этим предложением, основанным на так называемой "британской модели", Верховный суд сможет любым большинством объявить закон, не соответствующим Основным законам, однако это не будет означать его автоматической отмены. Закон вернется в Кнессет, где будет окончательно решено, отменять ли закон или оставить его в силе. 

    Еще одно предложение на повестке дня – это внесение изменений в законопроект таким образом, чтобы для отмены закона было необходимо 13 из 15 судей. Изначально в законопроекте Ротмана говорилось о том, что, что БАГАЦ сможет отменять законы лишь полным составом (15 из 15 судей). Скорее всего и эти предложения будут отклонены оппозицией.  

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