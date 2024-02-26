"Кан Бет": администрация Байдена может ввести санкции против Итамара Бен-Гвира

Радиостанция "Кан Бет" передала, что администрация Байдена рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении главы партии "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира, а также других членов партии.

До настоящего момента Белый дом ввел санкции в отношении четырех граждан Израиля, жителей Иудеи и Самарии, "замешанных в насилии против палестинцев". Санкции коснулись Давида Хай Хасади, Эйнана Танджиля, Шалома Цихермана и Инона Леви.

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22 февраля издание Times of Israel писало, что администрация США готовит второй пакет санкций против израильских поселенцев, причастных к насилию в отношении палестинцев. Об этом изданию сообщили информированные источники.

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Согласно изданию, тем самым администрация выражает недовольство тем, что после введения первого пакета санкций ситуация не изменилась. Это также демонстрирует недоверие США к израильскому механизму обеспечения правопорядка.