Военный кабинет Израиля одобрил прямую поставку гумпомощи в северные районы Газы
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Военный кабинет Израиля одобрил начало реализации пилотного проекта по прямой доставке гуманитарной помощи в северную часть сектора Газы.
Ранее сообщалось о намерении поставлять гуманитарные грузы в район Зайтун с целью дальнейшей передачи мирным жителям северных районов Газы.
Грузовики с гуманитарной помощью будут проходить проверку на КПП "Керем-Шалом" или "Ницана", а затем въезжать в северную часть Газы через гуманитарный коридор.
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Будут предприняты усилия, чтобы не допускать разграбления гуманитарной помощи.
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