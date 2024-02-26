Военный кабинет Израиля одобрил прямую поставку гумпомощи в северные районы Газы

Военный кабинет Израиля одобрил начало реализации пилотного проекта по прямой доставке гуманитарной помощи в северную часть сектора Газы.

Ранее сообщалось о намерении поставлять гуманитарные грузы в район Зайтун с целью дальнейшей передачи мирным жителям северных районов Газы.

Грузовики с гуманитарной помощью будут проходить проверку на КПП "Керем-Шалом" или "Ницана", а затем въезжать в северную часть Газы через гуманитарный коридор.

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Будут предприняты усилия, чтобы не допускать разграбления гуманитарной помощи.