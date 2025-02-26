"Аль-Джазира": сегодня ожидаются передача тел из Газы и освобождение заключенных

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что сегодня вечером, 26 февраля, состоятся передача тел четырех заложников из Газы и освобождение сотен заключенных израильских тюрем, осужденных за террор.

Официального подтверждения пока нет.

В ночь на 23 февраля канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу сообщила: "Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАСа, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов, запланированное на вчера (22 февраля), до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний".

Террористическая организация ХАМАС заявила протест в связи с решением властей Израиля приостановить процесс освобождения заключенных-террористов.

22 февраля, в обмен на шесть заложников, власти Израиля должны были освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. В первоначальном списке было 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Но затем список был значительно расширен, по всей видимости, после передачи тел погибших заложников. При этом семь террористов, которых должны были депортировать после освобождения, отказались выходить из тюрьмы (раньше подобное уже происходило). В итоге на свободу выйдут другие семь заключенных, четверо из которых, по условиям сделки, будут депортированы. Из-за этих изменений, для согласования нового списка, в ночь на 21 февраля было проведено экстренное совещание правительства.

Как писал "Маарив", утверждено, что 22 февраля в итоге из тюрем и изоляторов временного содержания выйдут не около 600, а более 800 заключенных: 445 жителей Газы, арестованных после 7 октября 2023 года, 51 заключенный, приговоренный к пожизненному сроку (то есть террористы-убийцы), 59 заключенных, приговоренных к длительным срокам тюремного заключения, 47 заключенных, освобожденных в рамках "сделки Шалита" и позже вновь арестованных, а также 200 женщин и несовершеннолетних из Газы, арестованных во время войны. И еще один заключенный выйдет на свободу в рамках "замены" в связи с тем, что из прошлого списка один отказался выходить из тюрьмы на условиях депортации.

Однако официально по-прежнему заявлялось, что на свободу выходят более 600, а не более 800, заключенных.

После полуночи 23 февраля было объявлено, что власти Израиля приняли решение освободить в течение одной ночи 602 заключенных. Однако вскоре офис Нетаниягу заявил, что решено отложить освобождение террористов.