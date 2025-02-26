Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 26 февраля, температура повысится, но будет ниже среднесезонной. Холодно, особенно ночью. Малооблачно. Без осадков. В долинах на севере туман. Днем усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 3-12 градусов, в Тель-Авиве – 5-16, в Хайфе – 7-14, в Эйлате – 10-19, в Беэр-Шеве – 4-16, в Мицпе-Рамоне – 4-13, на побережье Мертвого моря – 10-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 5-16, в Ариэле – 3-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-16, на Голанских высотах – 3-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В четверг будет малооблачно, температура повысится. В пятницу-субботу – без существенных изменений.