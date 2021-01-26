Полиция: ничто не указывает на то, что автобус в Бней-Браке сожгли приезжие провокаторы

Полиция Израиля сообщает, что в связи с беспорядками в Бней-Браке, где произошли столкновения с полицией и был подожжен рейсовый автобус, задержан 21 человек. Все задержанные – жители города. Об этом редакции NEWSru.co.il заявил начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман.

По делу о поджоге автобуса и нападении на водителя ведется следствие. Пресс-служба полиции отмечает, что ничто не указывает на то, что в беспорядках и поджоге автобуса принимали участие приезжие.

При этом некоторые ультрарелигиозные издания, в частности, сайт "Ба-хадрей харедим" утверждают, что воскресные беспорядки в Бней-Браке были устроены светскими приезжими провокаторами. Именно группа светских провокаторов, как утверждается, подожгла автобус и напали на водителя. В полиции не только это не подтверждают, но и говорят, что пока среди задержанных нет тех, кого непосредственно подозревают в поджоге автобуса в Бней-Браке.

Напомним, в воскресенье, 24 января, в Бней-Браке произошли столкновения между местными жителями, протестовавшими против соблюдения карантинных ограничений, и полицией. Протестующие жгли мусорные баки, перекрывали улицы, бросали в полицейских камни. Был подожжен рейсовый автобус, водитель получил травмы.

Главы литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввины Хаим Каневски и Гершон Эдельштейн опубликовали письмо с призывом воздерживаться от участия в демонстрациях и столкновениях с полицией. 27 января письмо будет опубликовано в газете "Ятед Неэман", являющейся официальным изданием партии "Дегель а-Тора". "Ни один ультраортодокс не должен принимать участия в демонстрациях, так как совершенно очевидно, что это противоречит духу Торы, и разумеется никто не должен присоединяться к действиям хулиганов, не принадлежащих к нашему движению и разжигающих огонь насилия... Нельзя даже приближаться к местам, где происходят эти события, так как такое любопытство порождает готовность принимать в них участие", – говорится в письме.

Ранее аналогичный призыв опубликовали духовные лидеры партии ШАС. Глава Совета мудрецов Торы раввин Шалом Коэн заявил: "Существует строгий запрет на какое-либо участие в демонстрациях и даже на приближение к тем местам, где эти демонстрации проходят. Любое нарушение этого запрета – есть оскорбление имени Бога", – заявил раввин Коэн.





