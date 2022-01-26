Начальник Генштаба: ЦАХАЛ провел операцию на территории соседнего государства

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави на встрече с молодежью упомянул о том, что в последний месяц ЦАХАЛ провел операцию на территории соседнего государства. Он не сообщил каких-либо ее подробностей, а лишь отметил, что операция была сложной, она была утверждена на самом высоком уровне, и была вероятность того, что жизни израильских военнослужащих подвергались опасности.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", это было сказано на встрече с молодежью в рамках мероприятий, посвященных памяти 73 военнослужащих, погибших в результате столкновения двух транспортных самолетов 25 лет назад.

При этом радиостанция отмечает, что в среду, 26 января, саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на источники в Иерусалиме передал, что с начала 2022 года ЦАХАЛ провел три операции на территории Сирии.