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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 11:33

Тель-Авивский суд приговорил гражданина КНР к пожизненному заключению за убийство

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Тель-Авивский суд приговорил гражданина КНР к пожизненному заключению за убийство

Тель-Авивский окружной суд приговорил гражданина Китая, прибывшего в Израиль по рабочей визе, к пожизненному заключению, к 17 годам тюрьмы дополнительно и к выплате компенсации в размере 300 тысяч шекелей.

Ранее осужденный был признан виновным в убийстве соотечественника, занимавшегося денежными переводами из Израиля в Китай, в покушении на убийство его жены и в попытке похитить 50 тысяч шекелей.

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