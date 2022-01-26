Тель-Авивский суд приговорил гражданина КНР к пожизненному заключению за убийство

Тель-Авивский окружной суд приговорил гражданина Китая, прибывшего в Израиль по рабочей визе, к пожизненному заключению, к 17 годам тюрьмы дополнительно и к выплате компенсации в размере 300 тысяч шекелей.

Ранее осужденный был признан виновным в убийстве соотечественника, занимавшегося денежными переводами из Израиля в Китай, в покушении на убийство его жены и в попытке похитить 50 тысяч шекелей.