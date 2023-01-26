Опубликован официальный отчет об антитеррористической операции в Дженине. Подробности

Пресс-службы Армии обороны Израиля, пограничной полиции (МАГАВ) и общей службы безопасности (ШАБАК) опубликовали предварительный отчет о проведенной сегодня антитеррористической операции в лагере беженцев в Дженине.

Согласно этому отчету, целью проведения операции была нейтрализация группы боевиков террористической организации "Исламский джихад", причастных к ряду нападений за последнее время и планировавших новые атаки. При попытке их задержания боевиками было оказано вооруженное сопротивление, все они были убиты. Потерь среди израильтян нет.

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В отчете сказано, что военными было окружено здание, в котором скрывались разыскиваемые террористы. Двое боевиков попытались скрыться и были нейтрализованы огнем военнослужащих ЦАХАЛа.

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Один из боевиков, находившихся в здании, сдался.

В ходе проведения операции инженерно-саперные подразделения ЦАХАЛа вошли в здание и подорвали два взрывных устройства, оставленных боевиками. В это время еще один вооруженный боевик попытался атаковать военных и был застрелен.

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В перестрелке с военными были ранены или убиты еще несколько боевиков.

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В отчете отмечается, что израильскому командованию известно о сообщениях палестинской стороны по поводу погибшей мирной жительницы. Эта информация проверяется.

Заявления палестинской стороны и неофициальные данные

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Утром в четверг, 26 января, подразделения Армии обороны Израиля вошли в лагерь беженцев в Дженине с целью проведения операции по нейтрализации инфраструктуры террора. Завязалась перестрелка между военными и боевиками. В течение нескольких часов были слышны не только выстрелы, но и взрывы.

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Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о по меньшей мере девяти убитых с палестинской стороны и 16 раненых, четверо из которых в тяжелом состоянии. Отмечается, что число убитых и раненых может возрасти, так как в некоторые районы парамедики "Красного Полумесяца" пока попасть не могут – в частности, речь идет об одном из домов, в котором укрывались боевики. Утверждается, что по этому дому были выпущены противотанковые ракеты (ЦАХАЛ это не подтверждает).

Большинство убитых были боевиками, имена двоих из них названы.

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Это Аз ад-Дин Салахат, который был офицером палестинских сил безопасности и боевиком "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа), и Зааб аз-Зарики (24 года), который был боевиком одной из местных группировок.

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Минздрав ПА также заявляет, что среди убитых женщина примерно 60 лет, которой пуля попала в шею.

Информация об убитых и раненых уточняется.

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Телеграм-канал Abu Ali Express передает, что израильский спецназ въехал в лагерь беженцев в Дженине на грузовике, якобы развозящем молочные продукты. Этот грузовик был обстрелян боевиками.

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Палестинские СМИ утверждают, что в Дженине был сбит беспилотник ЦАХАЛа. Судя по публикуемым кадрам, был сбит квадрокоптер. ЦАХАЛ не комментирует.

Губернатор Дженина Акрам Раджуб заявляет, что речь идет о самой масштабной операции ЦАХАЛа в данном городе за многие годы.

ХАМАС и "Исламский джихад" угрожали "масштабным ответом".