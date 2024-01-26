Коалиция по Либерману, скрипка Лапида, бюджетный шантаж. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Уходящая неделя была одной из самых тяжелых для Израиля с начала войны. Гибель за одни сутки 24 военнослужащих вынесла на поверхность дискуссию о продолжении войны. Пока эта дискуссия идет вполголоса, более в студиях и социальных сетях, однако она становится все более заметной. Дискуссия о продолжении войны, пересекающаяся с дискуссией о сделке по освобождению похищенных, отражается и в поведении политической системы. Ее игроки уже делают шаги с мыслью о "завтрашнем дне". Шаги эти зачастую весьма неожиданные.

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Контуры будущей коалиции от Либермана

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На этой неделе глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман дал интервью сайту "Кикар а-Шабат". Событие само по себе не рядовое, учитывая крайне напряженные отношения, сложившиеся у Либермана в последние годы с ультраортодоксальными политиками и журналистами. Ишай Коэн, который интервьюировал Либермана, один из наиболее близких к руководству партии ШАС журналистов, нередко выступал с резкими, порой грубыми нападками на главу НДИ, наделяя его такими эпитетами как "злодей", "подстрекатель" и т.п. На этом фоне интервью в "Кикар а-Шабат" было особенно интересным.

Не менее интересным было и то, что сказал бывший министр обороны. "Государство, в котором мы живем сегодня – это уже не то государство, в котором мы жили до 7 октября. Сегодня самое главное – безопасность, а безопасность невозможна без единства. Сегодня нужно сделать все для того, чтобы ультраортодоксальный сектор стал интегральной частью израильского общества". За этим миролюбивым посылом последовала и политическая составляющая. "Я не накладываю ни на кого вето в качестве партнеров по будущей коалиции. Все будет зависеть от программы работы правительства и его основных принципов", – сказал Либерман.

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Это достаточно общее заявление оставляет опытному политику широкую возможность маневра, и в то же время нельзя не обратить внимание на изменение тона в сравнении с тем, что звучало в словах Либермана в последние годы. В израильской политике давно и прочно существует аксиома, согласно которой невозможно создать стабильное правительство без партий либо ультраортодоксального, либо арабского сектора. Опыт коалиции Беннета-Лапида доказал проблематичность ситуации, при которой у арабской партии РААМ есть пресловутый "61-й голос", и она может по своему желанию обвалить коалицию.

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После событий 7 октября возможность такого сценария, по сути, утратила общественную легитимацию.

В то же время, стремление избирателей к единству – а в политической трактовке этого термина, к созданию правительства национального единства – заметно усилилось.

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Либерман в своем интервью очертил контуры возможной альтернативной коалиции. Не слишком сложно сформировать коалиционные соглашения таким образом, чтобы они устроили и НДИ, и ШАС. Даже если "Яадут а-Тора" не присоединится к коалиции, у противников Биньямина Нетаниягу появляется шанс сформировать относительно прочный блок в действующем Кнессете.

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Яир Лапид: отдельная скрипка в оппозиционном оркестре

Глава оппозиции продолжает искать пути, которые выведут его из электорального пике. По опросу Камиля Фукса, опубликованному на этой неделе телеканалом "Решет", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Еш Атид" набрала бы не более 14 мандатов. Опрос, опубликованный двумя днями раньше газетой "Маарив", дает еще более печальную для Лапида картину – всего 13 мандатов.

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В окружении главы оппозиции продолжают транслировать уверенность в том, что ситуация до выборов изменится, однако, на данном этапе трудно нарисовать "дорожную карту", которая приведет его к этому.

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На левом фланге идут интенсивные контакты по вопросу об объединении сил между "Аводой" и МЕРЕЦ. НДИ усиливается, а избиратели Ганца делятся на тех, кто останется с ним и тех, кто возможно уйдет вправо с Сааром, Беннетом, Йоси Коэном.

В "Еш Атид" говорят о том, что сегодняшние опросы нерелеванты, так как никто не знает, какой будет ситуация, в первую очередь, в сфере безопасности на момент выборов в Кнессет, а тем более никто не знает, как будет выглядеть политическая карта. Но на данный момент, положение "Еш Атид", мягко говоря, не впечатляющее, и Лапид ищет выход. На этой неделе он встретился с главой "Махане Мамлахти" Бени Ганцем и обсуждал с ним вопрос координации политических шагов. В Кнессете говорят о том, что Лапид убеждает Ганца покинуть коалицию, оставив Нетаниягу с 64 мандатами, с которыми он начинал войну. Такой шаг, полагают в "Еш Атид", заметно усилит общественное давление протеста против правительства и ускорит крах коалиции. Второе допущение далеко не очевидно, так как коалиции в Израиле обычно разваливаются из-за внутренних противоречий, а не из-за внешнего давления. Лапид однако хочет позиционировать себя как можно дальше от Бени Ганца, который продолжает колебаться и сомневаться по поводу своих дальнейших шагов. До тех пор, пока результаты опросов широко улыбаются Ганцу, он не будет торопиться в оппозицию.

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На выборы не будет торопиться и Биньямин Нетаниягу. И поэтому призыв Яира Лапида, озвученный им на заседании фракции "Еш Атид" – "господин Нетаниягу, давайте встретимся и договоримся о согласованной дате выборов" – вряд ли будет услышан главой правительства. Такие призывы, почти как призывы возобновить переговоры об урегулировании с палестинцами, направлены на своего слушателя, а не на того, к кому обращены.

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Лапид призывает к выборам, однако вряд ли поход на избирательные участки сулит нынешнему главе оппозиции что-то невообразимо прекрасное. Одно дело призывать, зная, что призыв не будет услышан, другое дело действительно стремиться к тому, чтобы осуществить призыв.

Нетаниягу, коалиция и бюджет

Начнем с конца. Исправленный проект бюджета на 2024 год будет утвержден 29-30 января. Будет много шума, угроз и шантажа. Будут драматические заголовки, в которых появятся имена депутатов, о существовании которых знают только журналисты. Депутаты будут угрожать и требовать, но в итоге проголосуют за бюджет. Надо обладать особо развитым инстинктом жажды политического самоубийства, чтобы в период войны помогать оппозиции свалить свое собственное правительство или срывать утверждение бюджета с гигантскими добавками на оборону. Депутатам от "Ликуда" предстоят праймериз, а когда партия набирает в опросах менее половины того, что имеет сегодня, раздражать избирателей никто не станет.

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В партии Смотрича вообще все просто – фракция министра финансов проголосует единогласно. Бен-Гвир получил все, что хотел, и все его депутаты проголосуют "за". Ультраортодоксы дисциплинированы. 64 голоса у Нетаниягу есть.

И, тем не менее, в коалиции объявили чрезвычайный режим. Начиная с 28 января, когда бюджет будет представлен в Кнессет, депутаты должны находиться в непосредственной близости от здания Кнессета, уже не говоря о заграничных поездках – они отменены до особого распоряжения. Отменена и пресловутая взаимозамена – всем известное в Кнессете правило, когда депутат от оппозиции, который не может по тем или иным причинам принять участие в голосовании, договаривается с депутатом от коалиции, что тот поведет себя таким же образом. Джентльменство такого рода давно не в чести у наших парламентариев, и главы коалиции предпочитают спокойный сон.

Чего боится глава коалиции Офир Кац, а еще более его босс – премьер-министр Биньямин Нетаниягу? Неожиданностей. Тали Готлиб, например, которая своими экстравагантными заявлениями довела главу ШАБАКа до того, что он обвинил ее в нарушении закона и причинении ущерба безопасности государства, может решить, что терять ей уже нечего, и найти причину голосовать против бюджета. Или не голосовать против, а скажем "застрять в пробке" по дороге в Кнессет. А если можно Тали Готлиб, то почему нельзя Эли Далалю или Элиягу Ревиво?

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Нетаниягу не любит неожиданностей и пытается свести фактор риска к нулю. В окружении премьера до сих пор вспоминают, как после возвращения из США, после очередной тяжелой встречи с Бараком Обамой, Биньямин Нетаниягу прямо из аэропорта отправился на бар-мицву сына одного из членов ЦК "Ликуда". Кто сказал, что политика – это синекура? Это тяжкий, каждодневный труд.

И все же самое интересное в момент голосования будет происходить не в рядах "коалиции 64". Огромный знак вопроса витает в настоящий момент над тем, как поведут себя депутаты, а особенно министры от "Махане Мамлахти". Одно можно сказать наверняка – они не проголосуют "за". Во-первых, потому что имеют принципиальные возражения против многих параграфов бюджета, а во-вторых, потому что Ганц вступал в правительство для того, чтобы участвовать в процессе ведения войны, а не для того, чтобы помогать Нетаниягу утверждать бюджет или продлевать дни его коалиции. Бесплатных обедов однако не бывает, и за участие в управлении войной Ганцу придется заплатить "не голосованием" против бюджета. Он может не явиться в зал заседаний, но министр, голосующий против бюджета в Кнессете, учитывая, что голосование по бюджету – это вотум доверия правительству, прямо провоцирует свое увольнение, почти не оставляя главе правительства альтернативы. Как поступят Ганц и другие министры от "Махане Мамлахти"? Будет ли голосование министров и депутатов от "Кахоль Лаван" идентичным голосованию министров и депутатов от "Тиква Хадаша"? Ответы на следующей неделе.

Война и политика: на правом фланге без перемен

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Судьбу коалиции решит не бюджет и не те или иные шаги оппозиции. Главной переменной, влияющей в том числе и на политическую ситуацию, является ход войны. Если выход Бени Ганца из коалиции – это вопрос времени, так же как и выход из нее Гидеона Саара (хотя возможно это не произойдет одновременно), на правом фланге демонстрируют готовность хранить политическую стабильность. Когда на этой неделе Яир Лапид предложил Биньямину Нетаниягу назначить согласованную дату выборов, Бецалель Смотрич порекомендовал ему "подождать два с половиной года".

Нетаниягу отлично знает, что Смотрич не будет спешить с развалом коалиции. Положение "Ционут Датит" в опросах весьма неутешительное, а избиратели правого лагеря, как правило, не жалуют тех, кто разваливает правительство национального лагеря. В то же время, Нетаниягу балансирует на очень тонкой грани. Правые в его коалиции готовы дать "зеленый свет" таким шагам как временное прекращение огня, даже долгосрочное, сделка по освобождению похищенных в обмен на террористов и многое другое. Правые будут критиковать и говорить об ошибке, которую совершает Нетаниягу, однако не отправят премьер-министра в отставку из-за этого, тем более когда перспектива войны против "Хизбаллы" вполне реальна.

С другой стороны, даже у самых лояльных коалиционных партнеров есть свои границы и красные линии. Прекращение войны без свержения власти ХАМАСа в Газе, публичная декларация готовности вести переговоры о создании Палестинского государства могут стать слишком горькой пилюлей для Бецалеля Смотрича, уже не говоря об Итамаре Бен-Гвире. Глава "Оцма Иегудит" видит, как растет его популярность. Электорат Бен-Гвира в отличие от тех, кто голосует за Смотрича – это не классические правые национально-религиозного лагеря. За Бен-Гвира голосуют те, кто симпатизируют его риторике, редко коррелирующей с действиями. Сторонники этой риторики поддержат и решение о выходе из правительства, если Бен-Гвир, как он умеет, убедительно объяснит причину своего поступка. В коалиции по-прежнему считают Бен-Гвира самым слабым звеном в их цепи. Именно поэтому во время бюджетного торга его успехи были наиболее ощутимыми. Когда речь зайдет об итогах войны, мотивация Бен-Гвира к выходу из коалиции может вырасти и привести к развалу правительства.