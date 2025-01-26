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Израиль

В Дженине взорвана лаборатория террористов. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 26 января 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 17:00
В Дженине взорвана лаборатория террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в воскресенье, 26 января, в Дженине, в ходе начатой 21 января операции "Железная стена", была взорвана лаборатория террористу, в которой производились взрывчатые вещества.

Также был уничтожен станок, на котором производилось оружие; причинен ущерб инфраструктуре террористических организаций в Дженине.

В операции задействованы силы бригад "Кфир" и "Менаше".

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