Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 26 января, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. Дожди на севере и в центре, временами с грозами.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 8-18, в Мицпе-Рамоне – 10-17, на побережье Мертвого моря – 15-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-20, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-вторник – переменная облачность, местами дожди.