ВВС ЦАХАЛа атаковали военный лагерь ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор". ВИДЕО

Поздно вечером 25 июля военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковала военный лагерь террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Атака была осуществлена в ответ на "огненный террор".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что на территории военного лагеря ХАМАСа были атакованы здания и объекты инфраструктуры. Отмечается, что база террористов находится недалеко от гражданских объектов, в том числе школы.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские самолеты дважды атаковали объект в районе Бани Сухайла к востоку от Хан-Юниса в южной части сектора Газы, а также выпустили ракеты по цели к северо-западу от города Газа. Сообщается о причиненном ущербе. Сведений о пострадавших нет.

Предыдущий удар ЦАХАЛа по целям в Газе в ответ на "огненный террор" был осуществлен 2 июля. Израиль возлагает ответственность на ХАМАС, контролирующий Газу, за любые враждебные действия с территории сектора.