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NEWSru.co.il :: В Израиле26 июля 2021 г., 20:52

Подросток, сбивший на электровелосипеде мужчину, может быть обвинен в преднамеренном убийстве

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Подросток, сбивший на электровелосипеде мужчину, может быть обвинен в преднамеренном убийстве Подросток, сбивший на электровелосипеде мужчину, может быть обвинен в преднамеренном убийстве

В понедельник, 26 июля, представитель полиции сообщил в мировом суде Ришон ле-Циона, где рассматривалась просьба о продлении срока задержания 16-летнего велосипедиста, что ему могут быть предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве и умышленном нанесении увечий, а не просто в совершении наезда на пешехода.

Речь идет об аварии, которая произошла 30 мая в Рамле, где в то время вспыхнули арабские беспорядки. Около восьми часов вечера 74 летний Дестао Бисет возвращался домой. Недалеко от подъезда он был сбит подростками на велосипеде с электроприводом. Подростки скрылись с места аварии, а Дестао Бисет через неделю скончался в больнице.

В воскресенье, 25 июля, полиция сообщила о задержании 16-летнего арабского подростка из Рамлы по подозрению в причастности к смерти мужчины.

26 июля суд продлил срок ареста подростка до 29 июля. Розыск второго подозреваемого продолжается.


Сайт "Исраэль а-Йом" отмечает, что задержанный отказывается признать вину в преднамеренном убийстве, а у полиции на данный момент недостаточно доказательств, которые бы подкрепляли версию убийства.

Родные Дестао Бисета с момента его гибели утверждали, что он стаж жертвой убийства на почве национальной ненависти. Несколько дней назад они обратились к главе правительства с просьбой подключить к расследованию ШАБАК. Им ответили, что расследованием занимается полиция, и она будет принимать решение о дальнейших следственных шагах.

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