Развал коалиции и новые выборы: спектр мнений читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Развал коалиции Беннета-Лапида и выборы в Кнессет 25-го созыва". В опросе, который проводился в течение одних суток (25-26 июля), приняли участие 4136 респондентов (3959 из них ответили на все 19 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей – 53% – определяют свои политические взгляды как "умеренно правые (правоцентристские)". 22% относят себя к "центристам", 13% – к "крайне правым", 5% – к "умеренно левым (левоцентристам)", менее 1% – к "крайне левым". Условно "правых" заметно больше, чем условно "левых". Такое разделение аудитории NEWSru.co.il по политическим взглядам мы наблюдаем в течение многих лет, заметных изменений за последний год не произошло.

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91% участников этого опроса являются гражданами Израиля, которые намерены голосовать на выборах в Кнессет 25-го созыва. Еще 5% – граждане Израиля, не намеренные голосовать. Примерно у 2% участников опроса нет израильского гражданства и права голосовать на выборах в Кнессет.

45% респондентов называют главной причиной распада коалиции Беннета-Лапида "невозможный состав коалиции, в которую входили и левые, и правые, и арабы. 29% объясняют распад коалиции, прежде всего, желанием малоизвестных депутатов (Орбах, Сильман, Ринауи-Зуаби) получить известность. 11% говорят, что главное – неумение Беннета управлять политической структурой. 7% полагают, что коалиция Беннета-Лапида распалась благодаря эффективной деятельности оппозиции.

38% возлагают ответственность за распад коалиции на партию "Ямина", 30% – на "Ликуд", 7% – на РААМ, 6% – на МЕРЕЦ. Отметим, что читатели из числа левых и левоцентристов в большей степени возлагают ответственность за распад коалиции на "Ликуд", чем на "Ямину".

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37% участников опроса назвали главным достижением коалиции Беннета-Лапида сам факт создания первой за многие годы "коалиции без Нетаниягу". 32% назвали главным достижением утверждение госбюджета. Другие варианты выбрали 5% и менее. По мере смещения спектра мнений вправо сокращалось число тех, кто считает главным достижением создание "коалиции без Нетаниягу".

27% отвечавших назвали главным провалом коалиции Беннета-Лапида волну подорожаний в 2022 году. 16% сочли главным провалом невнятную реакцию правительства на вторжение армии РФ в Украину, 11% – рост преступности на националистической почве в арабском секторе, 9% – волну террора в 2022 году. Чем "левее" были отвечавшие на вопросы, тем большее значение для них имела реакция правительства на вторжение армии РФ в Украину. Чем "правее" – тем большее значение для них имели волна подорожаний и волна террора.

Был задан вопрос: "Что вы думаете об участии арабской партии в коалиции?" Самые частые варианты ответа (по 31%): 1) участие арабской партии в коалиции – это важно, но она не должна быть "61 голосом" (так считают большинство "левых" и "центристов"), 2) возможно только в случае признания ею государства Израиль как государства еврейского народа (так считают большинство "правых"). Большинство "крайне правых" заявляют, что "эксперимент провалился".

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В целом, большинство опрошенных – 51% – категорически не согласны с утверждением: "Вновь доказано, что не может быть стабильного правительства без ультраортодоксальных партий". Но чем "правее" респондент, тем реже он не согласен с таким утверждением (49% "крайне правых" с таким утверждением, напротив, полностью согласны и только 31% категорически не согласны).

В целом, большинство опрошенных – 51% – полностью согласны с утверждением: "Для создания стабильного правительства необходимо изменение избирательной системы". Отметим, что этот вариант ответа самый частый во всех категориях респондентов, однако, чем "левее" взгляды, тем реже участники опроса заявляли, что полностью согласны с таким утверждением, и чаще выбирали ответ "Изменения необходимы, но в расколотом израильском обществе невозможно создать стабильное правительство".

32% респондентов полностью согласны с утверждением: "Только премьер-министр, опирающийся на крупную партию, может эффективно возглавлять правительство" (чем "левее" – тем реже). 28%, отвечая на этот вопрос, выбрали ответ: "Все зависит от личности премьер-министра". 26% ответили: "Частично согласен/согласна, но могут быть исключения". 12% с таким утверждением категорически не согласны.

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45% полностью согласны с утверждением: "Кандидаты в Кнессет должны избираться на праймериз, а не назначаться лидерами". 43% выбрали ответ: "Согласен/согласна, но и праймериз не гарантируют ответственного поведения депутата". От политических взглядов выбор ответа зависел слабо, хотя "крайне правые" чаще полностью согласны с таким утверждением, чем "крайне левые".

Читателям было предложено высказать свое мнение о решении Нафтали Беннета покинуть политику. Самый частый ответ – 33% – "Правильное решение, он провальный политик". Но 25% ответили: "Поспешное решение, не он виноват в крахе правительства". 23% выбрали ответ: "Правильное решение, он должен повзрослеть и набраться опыта". 11% сказали: "Поспешное решение, он был хорошим премьер-министром". Примечательно, что "центристы" и "умеренно левые" реже прочих называли Беннета "провальным политиком". В то же время в этом мнении солидаризовались многие "крайне левые" и "крайне правые".

"Какой вопрос является для вас главным на выборах 2022 года?" Для 30% – экономическое положение. Для 18% – присутствие/отсутствие Нетаниягу в политической системе. Для 17% – ситуация в сфере безопасности (в прошлые годы обычно наши читатели говорили, что безопасность для них важнее экономики или, по меньшей мере, равнозначна). Для 12% – еврейский характер государства. Для 11% – религия и государство. Для 5% – отношения Кнессета и правительства с юридической системой. Только для 3% – отношение Израиля к войне в Украине. Менее чем для 1% – проблемы новых репатриантов. Распределение ответов по политическому спектру: для "крайне левых" однозначно самым главным является экономика, для "левоцентристов" – "присутствие/отсутствие Нетаниягу" немного важнее экономики, для "центристов" – все же важнее экономика, для "правоцентристов" и "крайне правых" – также важнее экономика, но заметно возрастает важность безопасности. Таким образом, только для "левоцентристов" тема "присутствие/отсутствие Нетаниягу" превалирует над другими на предстоящих выборах.

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Был задан вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту премьер-министра?" Самые частые ответы: 1) Биньямина Нетаниягу – 32%, 2) Яира Лапида – 27%, 3) Авигдора Либермана – 19%. За прочих политиков голосовали менее 5% респондентов. "Левые" и "центристы" однозначно предпочитают Лапида, "правые" – Нетаниягу.

39% считают, что Нетаниягу останется в политике и во главе "Ликуда" до окончания суда, даже если не сумеет сформировать правительство. 29% считают, что в такой ситуации он останется во главе "Ликуда" и вновь развалит коалицию. Мнение 17%: "Нет, он попытается удержаться, но его вытеснят другие лидеры "Ликуда"". И только 5% верят в то, что при таком исходе выборов Нетаниягу уйдет из политики. Причем спектр мнений не меняется значительно в зависимости от политических предпочтений отвечавших на этот вопрос.

Большинство опрошенных не хотят видеть в политике бывшего начальника генерального штаба Гади Айзенкота. Самый частый вариант ответа: "Нет, хватит бывших начгенштабов в политике". "Левые" в этот вопросе несколько менее категоричны, чем "правые".

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Подавляющее большинство – 68% – однозначно не готовы голосовать за какую-либо новую "русскую" партию на выборах в Кнессет 25-го созыва. 27% выбирают ответ: "Это будет зависеть от программы и личности лидера такой партии". И только 3% говорят, что готовы голосовать за такую партию. От политических взглядов ответ на этот вопрос зависел слабо.

Вопрос: "Какое правительство вы хотели бы видеть после выборов в Кнессет 25-го созыва?" 28% ответили: "Праворелигиозное правительство во главе с Нетаниягу". 23% выбрали ответ: "Левоцентристское правительство во главе с Лапидом". 18% предпочитают "ротационное правительство Лапид-Ганц". И только 4% хотели бы "ротационное правительство Ганц-Нетаниягу". Здесь предпочтения в зависимости от политических взглядов очевидны: "левые" и "центристы" предпочитают правительство Лапида, "правые" – правительство Нетаниягу. "Ротационные" варианты для всех менее предпочтительны.

44% считают, что по итогам выборов в Кнессет 25-го созыва будет создано правительство (большинство из них полагают, что такое правительство не проработает всю каденцию). 30% прогнозируют, что этого не произойдет и будут назначены новые выборы. "Правые" в этом плане немного более "оптимистичны", чем "левые".