Нетаниягу обвинил Ганца и Лапида в кризисе, возникшем в отношениях с Россией

Лидер парламентской оппозиции Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, посвященным отношениям Израиля и России. Его четырехминутная речь транслировалось в социальной сети Facebook. Пока Нетаниягу говорил, этим видео поделились 1,2 тысячи пользователей.

Биньямин Нетаниягу назвал кризис в отношениях с Россией "опасным". Он напомнил, что отношения с Москвой выстраивались долгие годы. И благодаря дружеским отношениям между нашими странами все эти годы продолжалась репатриация евреев в Израиль, в России работали еврейские образовательные и культурные центры, работал "Сохнут". Нетаниягу напомнил, что благодаря дружбе с Москвой удалось вернуть для захоронения в Израиль тело Захарии Баумеля, пропавшего без вести в Первую ливанскую войну, а также удалось добиться освобождения из тюрьмы, арестованной в Москве израильтянки. Он упомянул о пенсиях выходцам из России, а также напомнил, что во время крупного лесного пожара на горе Кармель в 2010 году Россия одной из первых пришла на помощь Израилю, отправив для тушения огня свой "супертанкер".

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Нетаниягу подчеркнул, что самым главным достижением в то время, когда он был главой правительства, стала договоренность о координации действий между ЦАХАЛом и российской армией в воздушном пространстве Сирии. "Это было главным компонентом системы израильской безопасности. Благодаря этому Израилю удалось сохранить свободу действий в Сирии, и не допустить тому, чтобы Иран обосновался вблизи границ Израиля", – сказал он.

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Лидер оппозиции заявил, что и раньше были разногласия между Иерусалимом и Москвой, в первую очередь в том, что касается Ирана и его ядерной программы. "Я никогда не боялся высказывать свое мнение по этим вопросам, но таким образом, чтобы это не ударяло по нашим интересам", – подчеркнул он.

Нетаниягу заявил, что то, что строилось в течение долгих лет, "разрушается прямо на наших глазах". И это, по его словам, происходит "из-за смеси дилетантства, безответственности и заносчивости нынешнего правительства". Он обвинил Ганца и Лапида в излишнем общении с журналистами и СМИ. "Своим поведением Ганц и Лапид ставят под угрозу национальную безопасность. Если не положить конец этому кризису немедленно, он может нанести серьезный ущерб нашей безопасности", – заявил он.

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Бени Ганц в своем "твиттере" отреагировал на заявление Нетаниягу, написав: "Правительство действует ответственно и непреклонно для защиты интересов Израиля и еврейского народа. И Нетаниягу – последний человек, который может обвинять в излишней болтливости на темы, касающиеся вопросов безопасности".