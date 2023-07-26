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    В Израиле

    Реформа юридической системы и протестное движение в Израиле. Опрос NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
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    Реформа юридической системы и протестное движение в Израиле. Опрос NEWSru.co.il
    Flash90/Miriam Alster/Yonatan Sindel

    Продвижение реформы юридической системы Израиля, инициированной министром юстиции Яривом Левином, привело к расколу в израильском обществе. Несмотря на массовые протесты, коалиция добилась принятия закона об ограничении принципа крайней неприемлемости.

    Переговоры о компромиссе, инициированные президентом Ицхаком Герцогом, результата не принесли. Правительство заявляет о намерении продолжать реформировать юридическую систему. На этом фоне усиливаются и принимают новые формы акции протеста, противостояние между полицией и демонстрантами все чаще сопровождается насилием.

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    Происходящее негативно влияет на экономику страны: снижаются инвестиции в израильский хайтек, падают курс национальной валюты и ведущие индексы Тель-Авивской биржи. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич заявляют, что речь идет о кратковременных явлениях, настаивая на том, что экономика Израиля стабильна.

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    Редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос, чтобы выяснить: меняется ли отношение нашей аудитории к реформе юридической системы, кого они поддерживают в нынешнем противостоянии, участвуют ли в демонстрациях, какие формы протеста считают легитимными и т.д.

    Реформа юридической системы и протестное движение в Израиле. Выскажите ваше мнение
    (вам предстоит ответить на 25 вопросов)

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