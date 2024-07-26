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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по целям в южном Ливане. Видео

время публикации: 26 июля 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 13:48
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по целям в южном Ливане. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 26 июля разведчики-наблюдатели из 869-го подразделения в районе Маркабы, на юге Ливана, выявили строение, в котором скрылись боевики. Был нанесен авиаудар по цели. Ранее катарский телеканал "Аль-Араби" передавал: ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире "Хизбаллы" в Маркабе.

В сообщении ЦАХАЛа также говорится, что минувшей ночью артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цель в районе Айта аш-Шааб.

Сообщается об успешном перехвате днем одной из воздушных целей в Верхней Галилее.

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