ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по целям в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что 26 июля разведчики-наблюдатели из 869-го подразделения в районе Маркабы, на юге Ливана, выявили строение, в котором скрылись боевики. Был нанесен авиаудар по цели. Ранее катарский телеканал "Аль-Араби" передавал: ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире "Хизбаллы" в Маркабе.

В сообщении ЦАХАЛа также говорится, что минувшей ночью артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цель в районе Айта аш-Шааб.

Сообщается об успешном перехвате днем одной из воздушных целей в Верхней Галилее.