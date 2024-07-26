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Израиль

Размечен для сноса дом террориста, совершившего теракт около перекрестка Нир-Цви

время публикации: 26 июля 2024 г., 17:59 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 18:42
Размечен для сноса дом террориста, совершившего теракт около перекрестка Нир-Цви
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа, действуя в деревне А-Рам, разметили для сноса дом террориста Мухаммада Шэхаба, совершившего теракт около перекрестка Нир-Цви, расположенного неподалеку от военной базы "Црифин" в окрестностях Рамле 14 июля. Ранения получили четыре человека, один из раненых, 24-летний капитан Ариэль Топах, умер в больнице.

Также пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что будет разрушен дом террориста Махмуда Салита в Тулькареме, осуществившего теракт 11 ноября прошлого года. В результате обстрела автомобиля в Самариибыл убит Эльханан Кляйн, 29 лет, отец троих детей.

Израиль
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В больнице умер капитан Ариэль Топаз, который был ранен в ходе теракта 14 июля