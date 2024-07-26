Генерал-майор Ори Гордин: на границе с Ливаном ликвидированы более 500 террористов

Командующий Северным военным округом генерал-майор Ори Гордин встретился с бойцами бригады "Голани". Он побеседовал с командиром бригады полковником Ади Ганоном и другими командирами, чьи подразделения около пяти месяцев находятся на центральном участке израильско-ливанской границы.

Бригада "Голани" ежедневно действует на этом участке, защищая населенные пункты Верхней Галилеи, проводя предупреждающие операции, уничтожает огневые позиции противника при помощи ВВС, ликвидирует террористов и инфраструктуру "Хизбаллы".

"Мы все стремимся изменить ситуацию здесь, на севере, чтобы жители Метулы и других населенных пунктов смогли вернуться домой. Мы уже ликвидировали более 500 террористов, большинство которых – члены "Хизбаллы", и разрушили тысячи инфраструктур. За нашей спиной – наша страна, наши лица и наше оружие обращены к врагу, когда наступит момент атаки это будет решающий момент", – сказал Ори Гордин.