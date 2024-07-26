Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 26 июля, жара немного спадет, среднесезонная температура. Переменная облачность. Во второй половине дня возможен моросящий дождь на севере и в центре.

В Иерусалиме – 24-29 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 24-33, в Мицпе-Рамоне – 24-33, на побережье Мертвого моря – 31-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 25-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 23-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В субботу-воскресенье температура незначительно повысится. В понедельник – без существенных изменений.