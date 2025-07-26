Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 26 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Солнечно.

В Иерусалиме – 23-35 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 31-41, в Беэр-Шеве – 23-39, в Мицпе-Рамоне – 26-38, на побережье Мертвого моря – 30-41, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-32, в Ариэле – 23-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-38, на Голанских высотах – 23-38.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

В воскресенье температура повысится, будет очень жарко. В понедельник – без существенных изменений. Во вторник-среду жара спадет.