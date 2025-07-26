За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 100 террористических целей по всему сектору Газы

Силы ЦАХАЛа действуют под руководством военной разведки (АМАН) и службы общей безопасности (ШАБАК) по всему сектору Газы.

36-я дивизия действует в районе Хан-Юниса, уничтожая террористическую инфраструктуру.

Бойцы 188-й бригады обнаружили группу террористов, применивших взрывное устройство против сил ЦАХАЛа (пострадавших не было). БПЛА ВВС ЦАХАЛа атаковали и ликвидировали террористов из этой группы.

Кроме того, силы 98-й дивизии продолжают действовать в районе города Газа, уничтожая террористическую инфраструктуру и ликвидируя террористов. Бойцы 7-й бригады выявили и посредством беспилотников уничтожили огневые позиции террористов, откуда велся обстрел сил ЦАХАЛа.

Одновременно 162-я дивизия действует на севере сектора Газы, уничтожая оружие и террористическую инфраструктуру как на земле, так и под землей, а также ликвидируя террористов.

За последние сутки ВВС атаковали более 100 террористических целей по всему сектору Газы, оказывая поддержку наземным силам. Среди атакованных целей были: террористические группы, туннели, военные здания, огневые позиции и склады оружия.