В Галилее убиты мужчина, его жена и их 16-летняя дочь

В субботу, 26 июня, около 15:00, на шоссе 806, возле деревни Эйлабун (Галилея), была обнаружена машина, в которой находились четыре человека с огнестрельными ранениями.

Как сообщает пресс-служба МАДА, парамедики были вынуждены констатировать смерть троих из них: 58-летнего мужчины, его 46-летней жены и их 16-летней дочери. Младшая, 9-летняя, дочь получила ранения средней тяжести, она доставлена в больницу "Пория". Ее состояние врачи считают стабильным.

Полиция сообщает о начале расследования. По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.

Спустя несколько часов автомобиль, из которого велась стрельба, был найден сожженным недалеко от деревни Эйлабун. В салоне машины было обнаружено оружие.

Ведется розыск подозреваемых, однако пока о задержаниях не сообщается.

Известно, что около месяца назад семья переехала из Рамле в деревню Дир-Хана.