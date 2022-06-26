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    В Израиле

    Переговоры о создании альтернативного правительства зашли в тупик, Кнессет будет распущен

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    Переговоры о создании альтернативного правительства зашли в тупик, Кнессет будет распущен
    Olivier Fitoussi/Flash90

    В оппозиции пришли к выводу о том, что нет шансов сформировать альтернативную коалицию в Кнессете 24-го созыва.

    Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что шансы создать новое правительство равны нулю. "Пора оставить разговоры об альтернативном правительстве в стороне и начать готовиться к выборам", – сказала Шакед в интервью "Кешет". По словам Шакед, если премьер-министр Нафтали

    Беннет примет решение покинуть политику, она намерена возглавить партию "Ямина".

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    Беннет и Шакед встречались в минувшую пятницу, и повторная встреча между ними состоится 26 июня. Как сообщалось ранее, Беннет предпочитает, чтобы партию "Ямина", в случае его ухода из политики, возглавил Матан Каана.

    В "Ликуде" также считают шансы на создание альтернативного правительства призрачными. "Я думаю, что мы впустую тратим время", – заявил депутат Кнессета Дуди Амсалем ("Ликуд").

    В коалиции, тем не менее, опасаются, что оппозиция готовит "трюк", который позволит Биньямину Нетаниягу стать премьер-министром в действующем Кнессете. Именно поэтому коалиция требует, чтобы законопроект о роспуске Кнессета был утвержден как можно скорее. В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении организационной комиссии парламента. Ее возглавляет депутат Нир Орбах, который является одним из наиболее активных сторонников создания коалиции в действующем Кнессете, и он назначил заседание только на 27 июня. В ответ коалиция объявила, что рассмотрение законопроекта переносится в комиссию Кнессета по законодательству, заседание которой состоится 26 июня. Ожидается, что юридический советник Кнессета заявит в начале заседания, что нет оснований для изменения комиссии, которая рассматривает законопроект.

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    В Кнессете полагают, что, несмотря на дискуссии между коалицией и оппозицией, законопроект о роспуске Кнессета будет утвержден до окончания нынешней недели. Предположительная дата выборов в Кнессет 25-го созыва: 1 ноября 2022 года.

    Комиссия Кнессета по законодательству также рассмотрит 26 июня законопроект о запрете обвиняемому формировать коалицию. Министр юстиции Гидеон Саар ("Тиква Хадаша") заявил, что поддержит законопроект, однако высказал сомнение в том, что за время, оставшееся до роспуска

    Кнессета, можно подготовить закон к голосованию.

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    В политических кругах продолжают обсуждать вопрос о том, будет ли баллотироваться премьер-министр Нафтали Беннет на выборах в Кнессет 25-го созыва. В интервью, которые Беннет дал ведущим телеканалам, он заявил, что примет решение после того, как Яир Лапид вступит в должность премьер-министра. Приближенные и советники Беннета рекомендуют ему взять тайм-аут и ждать удобного момента для возвращения в политику.

    Политические партии уже начали подготовку к выборам.

    Накануне стало известно, что праймериз в партии "Авода" пройдут 18 июля.

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    В "Ликуде" намерены провести праймериз в конце июля или в начале августа.

    Дата праймериз в партии МЕРЕЦ не объявлена, однако заместитель министра экономики Яир Голан уже заявил, что взвешивает возможность баллотироваться на пост главы партии. "Необходимо объединить все сионистские силы в левом лагере. Необходимо объединение "Аводы" и МЕРЕЦ", – сказал он. В "Аводе" категорически отвергают идею совместного участия в выборах с партией МЕРЕЦ.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Июня 2022
    Беннет: "После передачи власти Лапиду, приму решение о своем будущем"
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