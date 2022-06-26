adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 28°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
24 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.442 ₪ 3.623 ₪
Иерусалим:
17 - 28°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
24 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Политический хаос: министры утверждают спорные законы, оппозиция блокирует роспуск Кнессета

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Политический хаос: министры утверждают спорные законы, оппозиция блокирует роспуск Кнессета
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, запрещающий обвиняемому в уголовных правонарушениях баллотироваться на должность премьер-министра. Министр внутренних дел Айелет Шакед не присутствовала на голосовании.

    Ранее министры утвердили законопроект, ограничивающий срок пребывания премьер-министра на его посту, двумя каденциями или восемью годами. Министры также предоставили депутатам свободу голосования по законопроекту о понижении электорального барьера.

    adv_11 incontent_1

    В настоящий момент неясно, успеет ли коалиция провести какой-либо из этих законопроектов до того, как будет утвержден закон о роспуске Кнессета. 26 июня состоялось заседание комиссии Кнессета по законодательству, посвященное возможности утверждения закона, блокирующего возможность Нетаниягу баллотироваться на пост премьер-министра. Как и следовало ожидать, это обсуждение превратилось в трехчасовую предвыборную дискуссию и обмен нападками со стороны депутатов. "Обвиняемый в уголовных преступлениях не может быть кандидатом на пост премьер-министра Израиля", – кричал депутат Эли Авидар (НДИ). "Вы не можете победить Нетаниягу на избирательных участках и поэтому пытаетесь действовать в обход демократических норм", – отвечал депутат Шломо Караи ("Ликуд").

    adv_12 m_ar_1

    Юридический советник комиссии Гур Блай заявил, что ситуация, при которой такой законопроект будет принят в период уже де-факто начавшейся предвыборной кампании, крайне проблематичен.

    Вопрос даты роспуска Кнессета по-прежнему остается открытым. 27 июня состоится заседание организационной комиссии Кнессета, которая начнет обсуждение законопроекта. Глава комиссии Нир Орбах отказывается приходить к какому-либо соглашению с коалицией об ускорении процесса.

    adv_13 incontent_2

    В частности представители коалиции просили начать пленарные заседания в 13:00, чтобы постараться утвердить законопроект в трех чтениях за один день. Орбах отказался.

    adv_14 m_ar_2

    В коалиции опасаются, что оппозиция воспользуется затягиванием времени, чтобы все же сформировать альтернативное правительство в нынешнем Кнессете. Шансы на это сейчас оцениваются как крайне низкие. Глава комиссии Кнессета по законодательству Гилад Карив ("Авода") заявил, что если Орбах будет и далее затягивать этот процесс, он инициирует свой законопроект. Ожидается, что закон о роспуске Кнессета будет утвержден до конца недели.

    Тем временем продолжаются встречи премьер-министра Нафтали Беннета с Айелет Шакед и другими депутатами от "Ямины". После заседания правительства состоялась тройственная встреча: Беннет, Шакед, Каана. Источники в окружении Беннета отмечают, что Матан Каана согласился с требованием Айелет Шакед, согласно которому в случае ухода Беннета из политики, она возглавит партию "Ямина" на ближайших выборах. Окончательное решение о своем будущем Беннет примет после того, как Яир Лапид вступит в должность премьер-министра.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    18:54 Профсоюз учителей объявил, что 27 июня будут работать детские сады и школы
    18:39 Израильтянин, арестованный в Греции по ордеру Интерпола, утверждает, что его "личность была украдена"
    17:02 Семьи двух пожилых женщин, умерших в больнице, перепутали покойниц
    16:26 Нахман Аш: штамм BA.5 более заразный и прививка против него менее эффективна
    15:50 Умерла женщина, получившая тяжелые травмы в результате аварии в Ришон ле-Ционе
    15:22 WSJ: Авив Кохави и представители Саудовской Аравии и других арабских стран обсудили в Египте иранскую угрозу
    15:03 В Киеве ранены россиянка Екатерина Волкова и ее дочь, муж Волковой погиб
    14:46 В Израиль завезли несколько тысяч доз вакцины против оспы обезьян
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5