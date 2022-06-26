Политический хаос: министры утверждают спорные законы, оппозиция блокирует роспуск Кнессета

Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, запрещающий обвиняемому в уголовных правонарушениях баллотироваться на должность премьер-министра. Министр внутренних дел Айелет Шакед не присутствовала на голосовании.

Ранее министры утвердили законопроект, ограничивающий срок пребывания премьер-министра на его посту, двумя каденциями или восемью годами. Министры также предоставили депутатам свободу голосования по законопроекту о понижении электорального барьера.

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В настоящий момент неясно, успеет ли коалиция провести какой-либо из этих законопроектов до того, как будет утвержден закон о роспуске Кнессета. 26 июня состоялось заседание комиссии Кнессета по законодательству, посвященное возможности утверждения закона, блокирующего возможность Нетаниягу баллотироваться на пост премьер-министра. Как и следовало ожидать, это обсуждение превратилось в трехчасовую предвыборную дискуссию и обмен нападками со стороны депутатов. "Обвиняемый в уголовных преступлениях не может быть кандидатом на пост премьер-министра Израиля", – кричал депутат Эли Авидар (НДИ). "Вы не можете победить Нетаниягу на избирательных участках и поэтому пытаетесь действовать в обход демократических норм", – отвечал депутат Шломо Караи ("Ликуд").

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Юридический советник комиссии Гур Блай заявил, что ситуация, при которой такой законопроект будет принят в период уже де-факто начавшейся предвыборной кампании, крайне проблематичен.

Вопрос даты роспуска Кнессета по-прежнему остается открытым. 27 июня состоится заседание организационной комиссии Кнессета, которая начнет обсуждение законопроекта. Глава комиссии Нир Орбах отказывается приходить к какому-либо соглашению с коалицией об ускорении процесса.

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В частности представители коалиции просили начать пленарные заседания в 13:00, чтобы постараться утвердить законопроект в трех чтениях за один день. Орбах отказался.

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В коалиции опасаются, что оппозиция воспользуется затягиванием времени, чтобы все же сформировать альтернативное правительство в нынешнем Кнессете. Шансы на это сейчас оцениваются как крайне низкие. Глава комиссии Кнессета по законодательству Гилад Карив ("Авода") заявил, что если Орбах будет и далее затягивать этот процесс, он инициирует свой законопроект. Ожидается, что закон о роспуске Кнессета будет утвержден до конца недели.

Тем временем продолжаются встречи премьер-министра Нафтали Беннета с Айелет Шакед и другими депутатами от "Ямины". После заседания правительства состоялась тройственная встреча: Беннет, Шакед, Каана. Источники в окружении Беннета отмечают, что Матан Каана согласился с требованием Айелет Шакед, согласно которому в случае ухода Беннета из политики, она возглавит партию "Ямина" на ближайших выборах. Окончательное решение о своем будущем Беннет примет после того, как Яир Лапид вступит в должность премьер-министра.