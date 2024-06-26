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Израиль

Один из батальонов бригады "Нахаль" в ходе операции в Газе сопровождал псевдоврач

время публикации: 26 июня 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 21:26
Доставка раненого в больницу "Сорока" (июллюстрация)
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Корреспондент телеканала "Кан-11" Рой Шарон в вечернем выпуске новостей сообщил, что военная полиция расследует подозрения, согласно которым один из батальонов бригады "Нахаль" во время операции в Газе сопровождал не врач, а человек, не имеющий медицинского образования.

Информация о том, что батальон сопровождает псевдоврач поступила в военную полицию на прошлой неделе от бойцов, которые заподозрили, что "врач" не обладает необходимыми знаниями и навыками.

По данным новостной службы "Кан", полиция расследует аналогичные подозрения в отношении "медика", сопровождающего формирование специального назначения инженерных войск "Яхалом".

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