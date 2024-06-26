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Израиль

С 1 июля национальный парк "Ган а-Шлоша" вводит запрет на разжигание мангалов

время публикации: 26 июня 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 12:21
С 1 июля национальный парк "Ган а-Шлоша" вводит запрет на разжигание мангалов
Фото: Асаф Дори, Управление парков и заповедников Израиля
С 1 июля национальный парк "Ган а-Шлоша" вводит запрет на разжигание мангалов
Фото: Асаф Дори, Управление парков и заповедников Израиля
С 1 июля национальный парк "Ган а-Шлоша" вводит запрет на разжигание мангалов
Фото: Асаф Дори, Управление парков и заповедников Израиля
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Национальный парк "Ган а-Шлоша", одно из самых популярных мест отдыха для израильтян, получает новый статус – "Зеленый парк" ("Ган Ярок"), – в связи с чем на территории парка ужесточаются правила отдыха и поведения туристов.

В частности, на территории национального парка "Ган а-Шлоша" запрещено включать музыку через портативные колонки, запрещено разводить костры, разжигать мангалы и готовить пищу на компанию людей при помощи газовых горелок и многое другое. Новые правила вступают в силу 1 июля. Инспекторы Управления заповедников и парков, а также инспекторы "Керен Кайемет ле-Исраэль" будут следить за соблюдением правил.

Управление заповедников и парков надеется при помощи изменения статуса "Ган а-Шлоша" уменьшить количество мусора, обеспечить безопасность зеленых насаждений от лесных пожаров, снизить загрязненность воздуха и дать возможность обитающим в национальном парке животным существовать без лишнего шума и помех.

На территории парка разрешено: разжигание маленьких газовых плиток ("газия") (до полукилограмма) для приготовления кофе и пищи на одного человека. Запрещено на территории парка готовить на горелках ("бензиния") и разжигание мангалов. За нарушение этих правил полагается штраф.

"Ган а-Шлоша" это уникальный природный заповедник, расположенный у подножья горы Гильбоа, между Афулой и Бейт-Шеаном. На территории парка находятся теплые источники: в нем расположены три теплых озера, вода в которых в течение всего года находится на температуре 28 градусов.

Знаменитый американский еженедельник TIME включил парк "Ган а-Шлоша" в список десяти самых красивых рукотворных водных объектов мира. Но на протяжении многих лет посетители жалуются, что отдых в парке омрачен дымом, криками, мангалами и мусором, привлекающим инвазивные виды животных и птиц.

По этой причине Управление заповедников и парков решило изменить статус парка, чтобы люди могли наслаждаться прогулками на природе и купанием в источниках в зеленом, чистом и приятном парке.

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