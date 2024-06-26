Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 26 июня: интенсивность боевых действий снизилась

В ночь на 26 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому в Байт-Лахии, есть убитые и раненые.

В центре сектора: ЦАХАЛ наносил удары по целям к западу от Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Хан-Юнисе, в центральной и западной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 26 июня.