Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 26 июня, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной – особенно во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 22-31, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 28-42, в Беэр-Шеве – 19-35, в Мицпе-Рамоне – 23-31, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-37, на Голанских высотах – 19-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг – повышение температуры. В пятницу будет жарко. В субботу жара немного спадет.