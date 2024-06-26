Тревога около границы Ливана, ранее был обстрел Метулы

В 17:30 26 июня в поселках Фасута и Эвен Менахем, расположенных около границы Ливана, была слышна тревога. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел.

Ранее сегодня не менее четырех противотанковых ракет было выпущено со стороны Ливана по целям в Метуле. Зафиксированы попадания, возник пожар. Сведений о пострадавших не поступало. Тревоги не было.