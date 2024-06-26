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Израиль

Тревога около границы Ливана, ранее был обстрел Метулы

время публикации: 26 июня 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 17:32
Тревога около границы Ливана, ранее был обстрел Метулы
AP Photo/Ariel Schalit

В 17:30 26 июня в поселках Фасута и Эвен Менахем, расположенных около границы Ливана, была слышна тревога. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел.

Ранее сегодня не менее четырех противотанковых ракет было выпущено со стороны Ливана по целям в Метуле. Зафиксированы попадания, возник пожар. Сведений о пострадавших не поступало. Тревоги не было.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2024

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