Подполковник ЦАХАЛа Дан Шарони признан виновным в преступлениях на сексуальной почве

Окружной военный суд признал бывшего командира автошколы на базе "Бахад-6" подполковника Дана Шарона виновным по десяткам пунктам, связанным с нарушением неприкосновенности частной жизни, неподобающим поведением, непристойными действиями. Среди прочего, обвиняемый тайно снимал девушек-военнослужащих в интимных ситуациях.

Приговор будет вынесен позднее. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа до следующего заседания Дан Шарони должен пройти экспертизу в Центре оценки риска для подозреваемых в сексуальных преступлениях.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что суд полностью отверг версию обвиняемого, который утверждал, что в его действиях не было "сексуального подтекста". В решении суда отмечается, что его действия носили систематический характер.

Ранее Шарони в рамках сделки со следствием признал свою вину по более чем 70 пунктам.

Дану Шарони грозят несколько лет лишения свободы, штрафы, лишение военной пенсии, разжалование и увольнение со службы и т.д.