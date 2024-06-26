В деревне Джудейда-Макр, на севере Израиля, убит мужчина

Вечером 26 июня в полицию поступили сообщения о стрельбе в деревне Джудейда-Макр, на севере Израиля. Стреляли в мужчину, он тяжело ранен. Вскоре парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина скончался от полученных ран.

Это второе убийство в арабских населенных пунктах на севере Израиля этим вечером. Несколькими часами ранее убийство произошло в деревне Муауия.

С начала года в криминальных разборках в арабском секторе были убиты 99 человек.