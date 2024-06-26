x
26 июня 2024
|
последняя новость: 22:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 июня 2024
|
26 июня 2024
|
последняя новость: 22:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В деревне Джудейда-Макр, на севере Израиля, убит мужчина

время публикации: 26 июня 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 21:11
В деревне Джудейда-Макр, на севере Израиля, убит мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером 26 июня в полицию поступили сообщения о стрельбе в деревне Джудейда-Макр, на севере Израиля. Стреляли в мужчину, он тяжело ранен. Вскоре парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина скончался от полученных ран.

Это второе убийство в арабских населенных пунктах на севере Израиля этим вечером. Несколькими часами ранее убийство произошло в деревне Муауия.

С начала года в криминальных разборках в арабском секторе были убиты 99 человек.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2024

В деревне Муауя, на севере страны, убит мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2024

Двойное убийство в деревне Джудейда-Макр: застрелены два человека