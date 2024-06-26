Разрешено к публикации: арестован террорист, причастный к обстрелам поселка Бат-Хефер

Разрешено к публикации: в ходе совместной операции ШАБАКа, МАГАВа и ЦАХАЛа, проведенной 5 июня, был арестован Амар Насер Алла – житель Туль-Кареме, который подозревается в причастности к обстрелу поселка Бат-Хефер в конце мая 2024 года.

В официальном сообщении сказано, что Амар Алла в ходе следствия признал, что был боевиком террористической группы, участвовал в обстрелах и давал указания другим боевикам.

Отмечается, что в ходе операции по задержанию террориста по нему был открыт огонь, так как он пытался скрыться. Судя по всему, террорист был ранен (это не комментируется).